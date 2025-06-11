彭博：美擬鬆科技管制 換華鬆稀土 人民日報：拆「鐵柵欄」暢「雙向道」 方推動經貿

特朗普稱收貿談「好消息」 另稱中國不易對付

周一、周二的談判都持續6個多小時，會談在白金漢宮附近建於19世紀的蘭卡斯特宮進行。出席首次會談的中方代表團由國務院副總理何立峰領銜，包括商務部長王文濤和國際貿易談判代表李成鋼。美方代表包括財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾。

盧特尼克是新加入美方談判隊伍（見另稿），他周二在會前表示，與中國的貿易談判進展順利，預計當天的討論將持續「一整天」。彭博社報道，美國總統特朗普在第一天談判結束後稱，收到的都是「好消息」，但同時也表示「中國不容易對付」。不過，中美兩國均未透露具體談判內容。

涵晶片飛機部件核材料等近期管制措施

對於雙方此次會談，彭博社引述知情人士指，將聚焦關稅、科技和稀土等議題，美方尋求中方解禁稀土出口管制，中方則會談及美方的晶片出口管制。美國已釋放信號，表示願取消部分科技出口限制，以換取中國承諾放寬稀土出口限制。具體而言，知情人士透露，特朗普政府準備取消最近針對晶片設計軟件、噴氣引擎部件、化學品和核材料的一系列措施。其中許多是在過去幾周、因中美關係緊張美方採取的措施。

白宮經濟顧問哈塞特周一曾表示，如果中國加快交付對美方經濟至關重要的稀土產品和磁鐵，美國可能會取消最近對半導體等商品實施的出口管制。

中國官方昨繼續對磋商內容保持緘默，僅有官媒刊發有關評論文章。中共中央機關報《人民日報》刊發署名「鐘聲」（意為「中國的聲音」）的評論文章稱，中美各界以及國際社會期待雙方落實好兩國元首通話共識，為兩國各自發展和全球經濟復蘇增添確定性、穩定性。

文章稱，中美作為全球前兩大經濟體，加強經貿合作不僅有利於各自發展，也將為全球產業鏈供應鏈穩定提供重要保障。「我們相信，通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案。」

對於稀土的出口管制，「鐘聲」在另一篇評論文章中表示，各方應理性、客觀看待中國稀土出口管制的正當性與必要性，尊重中國在自身資源管理方面的正當權益，共同維護國際經貿秩序和國際和平與安全。文章稱，中國對中重稀土實施出口管制的核心目標是維護國家安全和履行國際防擴散義務；中國對稀土相關物項實施出口管制不是「封鎖」、「對抗」，而是推進對稀土資源的有效保護和合理利用。

綜合報道

（中美角力）

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