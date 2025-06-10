短片缺牙惹關注 北大籲勿擾「韋神」將助治療

現年33歲的韋東奕在北大數學系本科、碩士、博士畢業後留校任教，現為北京大學數學科學學院助理教授、研究員。其走紅網絡，源於2021年5月手提饅頭和樽裝水，不修邊幅接受採訪，為高考學子加油。

今年高考前夕，韋東奕6月4日在抖音發片。他在黑板前筆直站立，自我介紹「大家好，我叫韋東奕，這是我的帳號」，該條至昨日唯一短片，時長4秒，已為他帶來近2400萬粉絲。不過短片顯示韋東奕有部分牙齒脫落，引發粉絲呼籲北大關注教師健康。

新華社昨引述北大數學科學學院負責人表示，最近3年來，韋東奕每年都會參加體檢，醫生建議其關注口腔健康，其他體檢結果正常。校方此前多次派人陪同韋東奕到醫院牙科就診，醫生提出治療方案，校方將幫助他積極進行治療。北大表示，校方在韋東奕工作、生活、醫療等方面都給予安排保障，暗示外界勿過分關注，干擾學者專心治學。

此前有報道稱韋東奕生活自理能力差，不會繫鞋帶；也有學生因為他講課難聽懂而退課。另外，昨日內地官媒紛紛趁此宣傳牙齒健康話題。