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內地星巴克降價迎戰內捲 首度公開下調 「非咖」平均減5元

【明報專訊】內地消費降級持續，咖啡茶飲行業「內捲」白熱化。曾表明不會參與價格戰的美資連鎖咖啡巨頭星巴克（STARBUCKS）中國昨天宣布，「星冰樂」、「冰搖茶」、「茶拿鐵」三個品類的數十款非咖啡飲品，今天（10日）起平均降價5元（人民幣，下同），降幅逾一成。消息昨迅即成為輿論熱話，也引起業內憂慮激發價格大戰。

星巴克：拓下午茶非參價格戰

星巴克中國在新聞稿中表示，將以更具吸引力的價格、創新的產品和顧客自選的可玩性，打造「上午咖啡、下午非咖」的全天候服務。路透社引述接近星巴克的人士稱，開發下午茶市場可能是星巴克在華長期戰略，此次降價並非代表星巴克加入愈演愈烈的內地咖啡價格戰。

新華社旗下的「新華財經」則引述業界人士分析稱，星巴克此時降價有試水的意思，咖啡類產品日後很可能會隨之降價。報道稱星巴克「放下咖位降價救市」，聲稱不打價格戰的星巴克早已透過電商平台團購促銷、發放優惠券等方式暗中降價，消費者實際只要支付20多元即可購買原價40元左右一杯的咖啡。

網民稱降價力度不足

對星巴克首次公開降價，內地網民普遍表示降價力度不足，性價比依然不如其他品牌。內地咖啡消費市場近年發展迅速，瑞幸（LUCKIN）、庫迪（COTTI）等內地連鎖咖啡品牌崛起。與星巴克旨在營造工作、生活以外的「第三空間」不同，瑞幸、庫迪等內地品牌以外賣為主，極少門店會提供堂食座位。

星巴克在華營收一度逆市下滑，去年底增設中國區首席增長官一職並積極行銷，到今年第二季度止跌回升。星巴克首席執行官尼高爾（Brian Niccol）表示，星巴克中國近期產品線調整初見成效，將繼續長期致力於潛力巨大的中國市場。星巴克目前在內地門店數量超過7700，覆蓋超過1000個縣級市場，僱員約6萬人。

在華營收回升

星巴克稱產品線調整見成效

路透社報道稱，中國是星巴克的全球第二大市場，僅次於美國。中國咖啡市場競爭極其激烈，民衆在經濟增速放緩、就業環境不明朗的背景下消費態度趨向謹慎。國家統計局昨天公布，內地居民消費價格（CPI）5月數據按年下降0.1%，已經連跌4個月。

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