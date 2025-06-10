國民黨批綠營「抗中大將」父「跪中」

稱沈父「自我矮化」亦屬大陸滲透

大陸國台辦懲戒「台獨頑固分子」沈伯洋父親的公司，並稱大陸絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在大陸牟利。中央社引述國民黨智庫副執行長凌濤披露，沈伯洋與民進黨過去指國民黨黨工的父親在大陸經商，就是大陸勢力滲透，現在以同樣邏輯來反問，沈伯洋身為立法院國防及外交委員會召委，大陸會不會透過他的父親滲透民進黨立院黨團，甚至滲透立院。

凌濤質疑，若民進黨持續讓這麼高風險的人續任，台灣恐將遭木馬屠城。國民黨發言人楊智伃也說，沈伯洋一直以來作為民進黨「抗中保台」黑熊大將軍，用非常高的標準檢視在野黨與其他台灣人在大陸從事經貿、文化、教育或學術交流，卻被發現自己的父親在大陸經商。

綠營反駁稱「國共紅媒」聯手抹黑

沈伯洋透過影片回應指出，沈家本來就是在中南美的台商，從事進出口貿易；大陸對他進行系統性攻擊，其中不乏在地協力者，結果新聞才剛出來，國民黨馬上跳出來開一場抹黑他的記者會。民進黨立院黨團也召開記者會，批評「國共紅媒」聯手抹黑、打擊民進黨執政，希望全民一起打假。