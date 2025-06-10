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拆局：元首外交定方向 難望稀土不管制

【明報專訊】中美兩國元首6月5日通電話，同意雙方團隊盡快舉行新一輪會談，直接推動了9日在倫敦舉行的中美經貿磋商機制首次會議，這也是中方一向堅持「元首外交」的原因。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，中國認為可以利用「元首外交」，向美國總統特朗普直接傳遞信息：「管住你的鷹派。責任在最高領導人身上。如果你想要一段良好的關係，就不要讓你的內閣成員或團隊肆意推動那些瘋狂的想法。」

根據中國政府發布，上周通話中，國家主席習近平對特朗普強調，「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞」。

兩國共識仍脆弱 美續推各議程

新華社：管制非一時興起的反制

《紐約時報》昨援引上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，中國對此非常關切，「必須在領導人層面進行溝通，以遏制中美關係迅速惡化的勢頭。」

在中美同意休戰後，共識仍然脆弱。美國限制中國的晶片及留學生簽證，中國亦未放鬆對稀土的出口管制。吳心伯表示，美國種種措施表明，特朗普政府內部的不同成員在各自推動自己的議程。他指出，美國商務部出台了出口管制措施，美國務院則誓言要撤銷簽證。

雖然元首通話有望緩和關係，不過，很難期望中國突然取消稀土管制措施。新華社昨晚發表的評論文章，亦有就此放風之意。文章指中國加強稀土出口管制，並非一時興起的「戰術反制」，並非針對特定國家的壁壘，而是切實履行國際防擴散義務，是履行大國責任的必然一步；中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」，與其陷入「脫鈎斷鏈」的焦慮或「戰略武器」的迷思，不如將更多精力投入到理解和適應中國的治理新規上來。

明報記者

相關字詞﹕鷹派 稀土 特朗普 習近平 元首外交 拆局

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