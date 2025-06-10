中美磋商倫敦首會 白宮望撤稀土管制 稱對達協議感樂觀 華學者：須尊重各自關切

本次倫敦磋商，是雙方5月份於瑞士日內瓦會談確立中美經貿磋商機制後，舉行的第一次會議。中方由上一輪日內瓦會談帶隊的何立峰、商務部長王文濤、商務部國際貿易談判代表李成鋼率領。美方代表團由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克以及美國貿易代表格里爾率領。消息指會議預計持續到周二。

華稀土出口增兩成 美盼復關稅戰前水準

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周日表示，他對美中倫敦會談後達成協議「感到樂觀」。哈塞特稱，美國希望中國能恢復稀土礦物的出口至貿易戰升級前的水準。他表示，「儘管目前稀土出口速度略有提升，但仍未達到我們在日內瓦協議中設定的標準。」

中美關稅戰開打後，中國4月初的反制措施包括出口管制部分稀土相關物項。國家主席習近平與美國總統特朗普上周通電話後，特朗普曾在社交平台暗示，中國稀土對美出口問題已經解決。

海關總署昨在中美倫敦磋商舉行前，於官網公布數據顯示，中國5月稀土出口5864.6噸，較上月增長23%。彭博社指，儘管5月中國的稀土出口量低於去年同期水平，但這一增幅使得年初以來的累計出口量達到2萬4827噸，按年增長2.3%。

中美關稅戰自5月中旬休戰未滿30天，華盛頓便宣布對中國實施全球晶片禁令，並取消中國留學生簽證，引發北京強烈反彈。除了稀土管制，外界研判，本輪中美倫敦磋商，也將聚焦關稅和科技等議題。

中國《環球時報》引述多名內地專家表示，此次磋商是中美兩國元首通話直接推動的，表明雙方均希望通過持續對話和深入磋商，找到化解彼此關係中障礙的有效途徑。不過，這些專家稱，美方大肆炒作中方稀土出口管制，卻絕口不提美方對中國極端打壓措施。外交學院教授李海東認為，與日內瓦會談相比，美方談判代表的範圍更廣泛，表明雙方討論的議題領域也將更廣泛。李海東稱，美國目前依然存在企圖限制談判對手發展權利和發展空間的不健康思維。

FT：華擁籌碼 天平向北京傾斜

英國《金融時報》援引分析人士和商界人士指出，中方最近的稀土出口管制措施，把衡量中美貿易談判力量的「天平」，轉向北京方面傾斜。分析師們認為，中方在稀土出口管制方面發現的槓桿作用，也可能被複製到高科技供應鏈的其他領域，而美歐都挑起並陷入了與中國的貿易爭端。

綜合報道

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