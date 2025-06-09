安徽五胞胎參加高考 高中免50萬費用惹議

綜合內地媒體報道，陳氏五胞胎來自安慶市太湖縣一個基層家庭。陳父表示，孩子從小在社會各界資助下長大，不能辜負大家幫助與關心，盼孩子好好發揮考上好大學，未來回報社會。

陳母2006年12月在安慶市立醫院誕下安徽史上首例五胞胎，早產兒需在特殊監護病房繼續觀察，開銷巨大，陳氏夫婦當時無法承擔住院費用，經媒體報道後獲各界資助。

為讓孩子接受良好教育，陳氏舉家遷往安慶市區，陳父外出打工、陳母做全職主婦，但5名學童仍令夫婦壓力沉重。不過，五胞胎每年可從政府領取1.7萬元補助，加上父母收入僅足夠基本生活，其幼稚園、小學、中學學費大部分都獲學校免除。育才中學副校長劉鵬程表示，五胞胎升高中後學業成績一般，在校方建議下轉攻藝術專業，由於5人入學時校方曾承諾免除學費，考慮同時免除後將5人的藝術培訓費用。

有指不公 律師稱私校私人決定

有網民質疑，五胞胎長期接受資助有違公平。另有評論認為，資源分配應兼顧公平與特殊需要。江蘇律師莊志明表示，資助50萬元的育才中學是私校，選擇學費高昂的藝術專業也是學校與家長的考量，外界毋須過度解讀。