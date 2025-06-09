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百年「互不通婚」 汕頭兩「世仇村」和解 維穩鄉村振興成要務 政府設機制調解

【明報專訊】廣東汕頭潮南區仙城鎮兩個百年「世仇村」冰釋前嫌。仙門城社區和深溪社區近日舉行儀式締結世代友好，打破兩村自清代以來「互不往來、互不通婚」的百年積怨，被當局視作基層治理創新典範。內地近年將化解矛盾風險、維護社會穩定、鄉村振興等列為執政重點，「世仇村」被重視。

清末爭水源結怨 官方調解訴諸文化

深溪社區黨委書記劉永武表示，仙門城與深溪的世仇源於清末，兩村因爭奪水源爆發衝突，立下「互不往來、互不通婚」的祖訓，在外鄉親的商貿合作亦受牽連。汕頭潮南區政法委書記馬慶貴在儀式表示，盼兩個社區以此為契機，合力打造「鄉村振興示範標桿」。

綜合內地媒體報道，潮南區將化解此類「世仇村」積怨列為要務，以文化為紐帶，融合宗族文化、鄉賢文化、潮汕文化，總結出一套「黨委引領+成風化俗+協同共治」方案，已有成田鎮家美社區與西岐村、臚崗鎮溪頭四鄉等8對「世仇村」和解。當局多次組織兩個社區黨委書記、港深鄉親代表、理事會代表等座談調解，倡導摒棄前嫌、解除陳規、友善往來。當局引入「民俗調解」機制，通過籌備、協作舉辦和解儀式，解除村民對遵循祖訓的壓力。

兩地合營景區 年吸50萬客

「世仇村」解開百年積怨的另一動力是經濟利益。仙門城及深溪將仙湖風景區、深溪翠峰岩景區整合升級為「翠湖旅遊區」後，獲評國家3A級旅遊景區，每年接待遊客突破50萬人次，成為潮汕、普寧、惠來地區民俗休閒旅遊重要目的地。雙方亦計劃共同投入300萬元（人民幣）聘請清潔公司打理公共環境，成立聯合人居環境整治領導小組及督導組，建立常態、長效的清潔機制；合力推進陳沙、陳仙、仙波等關鍵公路建設、周邊景觀修葺工程，興修水利溝渠，讓曾因水源結怨的仇人變睦鄰。

相關字詞﹕共同富裕 鄉村振興 維穩 潮汕地區

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