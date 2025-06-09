何立峰對美經貿談判 學者料涉科技限制稀土

中美兩國團隊上月在瑞士發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》提到，雙方將建立機制，繼續就經貿關係協商。這是中美經貿磋商機制首次會議。

中央社昨引述上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯表示，會談除了關稅問題，還會涉及雙方關心的其他經貿議題。美方關心中國對美稀土出口，料亦會提到中國增加美國採購，甚至美方可能會提出TikTok交易問題。

吳心伯認為，會談可取得一定進展，因中美元首剛通電話，有較正面積極效果，雙方有政治意願；此外在實際利益方面，雙方盼能在關稅、稀土、技術、制裁與採購上取得進展，「總體上還是比較樂觀的」。

內地專家稱有望妥協 和解不可能

不過，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，中美競爭幾乎是全方位、深入、激烈、錯綜複雜，美國禁止對華出口高科技半導體，以及中國對稀土出口的嚴格管控，只是當前貿易領域最突出的焦點。他認為，即便不考慮其他重大爭端，某些臨時的次要妥協有可能，甚至很大可能達到，但不應期待重大、持久的和解。