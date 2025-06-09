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華企涉令湄公河重金屬超標 京撐泰緬調查

【明報專訊】泰國媒體近日稱泰國境內郭河、賽河等河流出現重金屬超標，疑似中企在緬甸境內採礦活動所致。中國駐泰國大使館發言人昨日回應稱，中方高度關注泰國境內湄公河支流重金屬污染事件，注意到泰國政府與有關地方近期發布的檢測報告，支持泰緬雙方加強溝通協調，展開科學、負責任的調查，通過友好協商解決問題。

據中國駐泰國大使館官方微信公眾號消息，發言人表示，中方一貫要求海外中國企業遵守所在國法律，合法合規經營，願與湄公河流域各國密切合作，共同保護流域生態環境及水質。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）上周四（5日）報道，泰國污染控制局（PCD）證實，泰北地區的湄公河及其支流郭河、賽河的中砷及其他重金屬濃度已達不安全水平，污染源頭追溯至緬甸撣邦的上游採礦作業。

中緬建交75周年 習：加快帶路合作

泰北清邁府、清萊府約1000名居民上周四集會，控訴緬甸採礦活動污染泰北各府河流。參與集會的居民稱，緬甸採礦對郭河、湄公河、魯阿克河及賽河造成重金屬污染。集會者還要求泰國政府恢復受污染環境。

另據新華社報道，國家主席習近平昨與緬甸領導人敏昂萊互致賀電，慶祝中緬建交75周年。習稱中方高度重視中緬關係，願與緬方努力，以兩國建交75周年為契機，加快推進高質量共建「一帶一路」合作，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動中緬命運共同體建設不斷走深走實，給兩國人民帶來更多福祉。

敏昂萊感謝中方堅定支持緬甸實現和平穩定、民族和解、經濟發展，盼加快推進兩國各領域合作，打造更強勁、堅韌、互利的伙伴關係。

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