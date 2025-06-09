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台民間首辦「防衛兵推」 台美日9退役上將參與

【明報專訊】台北政經學院基金會明日及周三（10及11日）舉行「台海防衛兵推」，邀請美軍參謀首長聯席會議前主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）等台灣、美國、日本共9名退役上將、8名退役中將參與，盼透過兵推找出台灣亟需強化的防衛問題，供台灣當局參考。

本次推演，包括穆倫、美軍前太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂、日本海上自衛隊前幕僚長武居智久等4名美日退役將領赴台參與推演及研討。

台北政經學院基金會發布新聞稿稱，這是島內民間首次舉辦兩岸軍事衝突「作戰層面」兵棋推演，島內外共9名上將、8名中將共同為台海安全、區域和平穩定出謀劃策，是至今具軍事背景人員參演層級最高的兵棋推演。

模擬2030年開戰 覓防務問題

兵推編組區分為管制組、大陸（紅）組、台灣組、美國組、日本組5個推演編組，採用「桌上兵推」方式。在管制組主導下，模擬大陸攻台各種情境，檢驗台灣組的應處作為，以及美國組與日本組會否或如何援助台灣。

基金會指出，舉辦「台海防衛兵推」是為透過島內外退役將領、國防領域專家的專業與經驗，共同探討在台軍目前籌建的戰力全部到位狀况下，預想2030年因應大陸對台用武，台軍軍事戰略、作戰概念的適切性與可行性，找出亟需強化的防衛問題，供台灣政府參考。

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