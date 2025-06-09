台海空反恐演習 應對陸「灰色侵擾」 立院推千億海防預算 賴清德籲藍白支持

模擬劫船襲天然氣站 測跨機關聯防

中央社報道，「海安12號演習」是台灣「世界海洋日」系列活動之一。演習上午10時許在高雄港第16及17號碼頭舉行，結合台國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部、內政部空中勤務總隊等單位，透過實兵實機編組，強化跨機關危機處理及協調運作機制，提升面對海上複合式威脅的聯合應變能力。下午公開「雲林艦」登艦參觀及多艘艦艇靜態展示。另外，在高雄流行音樂中心海音館還有舞蹈、戲劇表演等活動。

實兵實機聯合作戰能力演習包括「海上攔截圍捕」、「吊掛救援」、「海空分列式」三大項目，其間模擬國際恐怖分子劫持「台澎輪」，企圖恐襲永安天然氣接收站，海委會與內政部救援直升機及陸軍醫療直升機聯手，登船奪回船的控制權，撤離傷員。演習展現跨機關面對海域突發事件時的聯防應變能力。

賴清德在海委會主委管碧玲等人陪同下視導演習，與台灣簽署「海巡合作備忘錄」的美國海岸防衛隊官員也全程觀禮。賴致辭時表示，近年國際地緣政治變化快速，極端氣候頻繁，台灣面臨來自中國大陸持續不斷的「灰色侵擾」，海巡人員始終站在第一線執法，打擊犯罪、查緝走私、救生救難，守護民眾生命財產安全。

預算增建艦艇 加強無人機智能監控

賴清德提到，面對日益複雜的海域安全挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源。台行政院近日編列新台幣4100億元（約1075億港元）特別預算，包括海洋艦艇籌建計劃、無人機與環島智慧監控系統建置、人才培訓、專業裝備升級。他表示，海巡署亟需補足紅外線熱影像系統配置，讓海巡在夜間準確掌握海域動態，同時不論對水下、水面或空中，都盼加強無人載具與智慧監偵設備配置，提升海陸空三維偵蒐與防衛能力，更全面守護海域。

賴致辭時表示，要藉此機會呼籲台立法院不分黨派，一起當海巡的後盾，共同支持行政院特別預算，讓海巡能有最先進裝備及科技，守護台灣土地，確保人民安全與尊嚴。他說，每一名台灣人都擁有「海洋DNA」，有開放包容胸襟、勇敢堅韌精神、面對挑戰時團結不屈的信念，相信只要發揮「海洋子民精神」團結一心，就能讓台灣這「民主方舟」在海上堅韌航行，「讓自由民主旗幟在世界航道上飄揚」。

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