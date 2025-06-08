新疆出讓162個礦業權

主題為「絲路新機遇、礦業新未來」的新疆礦業權出讓項目推介會，出讓項目涉及油氣、煤炭、銅、金、鎳等主要礦產。人民網報道，各區塊經過仔細篩選，具有較好成礦地質條件、找礦前景和資源潛力；會議期間將舉辦簽約活動。

這是今年舉辦的第二場礦業權出讓項目推介會，上一場3月18日在阿克蘇市舉行，共推介171個項目，涉及21種礦產。當時亦有簽約活動，但官方未披露成交宗數。

去年出讓558礦權 促進財政收入增長

據《新疆日報》報道，新疆去年出讓礦業權558個、收益290億元（人民幣，下同）創新高。其中自然資源部、新疆兩級（部區兩級）礦業權208個，按年增13%，實現出讓收益257.1億元，「有效促進了新疆財政收入增長，增強了新疆財政收入的穩定性和可持續性」。數據顯示，2024年，新疆財政收入2408.9億元。報道指，2025年，新疆力爭出讓部區兩級礦業權不少於200個，「推動財政增收與產業發展『雙贏』」。

新疆礦產資源豐富，目前有中央和13個省的286家地勘單位、礦業企業1.5萬多人開展勘查工作。