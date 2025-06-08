高考作文詩夢入題 考生呼「抽象」 專家：測思維縱深創新能力 想高分不容易

今年有1335萬人報名參加高考，人數8年來首次下跌。昨日全國統一考試科目是語文、數學，今天考外語、文科綜合／理科綜合（政治、歷史、地理／物理、化學、生物）。今年高考語文考試共有5套試卷，京津滬3地自主命題，另外兩套（全國一卷、全國二卷）由教育部教育考試院命制供其他省份應用。

全國一卷作文題以三則文學經典為引，包括老舍筆下「開不了口」的鼓書藝人、艾青詩中「嘶啞喉嚨」的飛鳥、穆旦詩作中「帶血的手」，考生以此作文表達聯想和思考。全國二卷以與「夢」有關的古詩詞開題，提出「贈夢」概念，同樣要考生明確文體、自擬標題寫作。

上海的作文題以「專」、「轉」、「傳」三類文章為話題，要求考生探討專業文章、通俗文章，與傳世之作之間的關係。北京卷的兩個可選題目，包括以越過跑步極點（撞牆）進入「第二次呼吸」現象，延伸其他領域，寫作議論文；另一選項以各種電子顯示器的數字閃耀現象，要求寫一篇記敘文。

天津卷的命題，給出一段文字：「車輪的輻條一根一根，向心輳集，連接起居於中心的輪轂。輻集而輪運，勁直的輻條匯聚於輪轂，車輪支撐起載重的車輛，滾滾向前」，要求結合自身體驗，作文一篇。

考時代意識家國情懷 試題材料涉抗戰

新華社引述教育考試院負責人表示，今年的高考作文題堅持價值引領，重點考查語文素養、時代意識與家國情懷。適逢抗戰勝利80周年，全國一卷作文題三段材料均和抗戰有關，引發考生對民族精神傳承的思考。全國二卷作文題鼓勵考生敢於有夢、勇於追夢，也是對想像力與思辨能力的巨大挑戰。

華東師範大學教授胡曉明分析，上海卷作文題與當下的文化生活緊密相連，學生可以打開思辨空間。天津卷推動考生思考向心力、凝聚力的意義。北京卷的長跑極點也可聯想到學業、事業乃至民族復興歷程的經驗，引導考生提煉出普遍哲理。成都市石室中學語文教研組組長李奇認為，今年的作文題「有利於展示不同思維狀態、不同思想水平學生的縱深思考，讓有洞察力的想法脫穎而出，讓模式化的表達無處藏身」。