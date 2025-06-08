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王文濤：願為稀土出口歐洲設綠色通道 加快審批

【明報專訊】中國稀土管制引起歐盟擔憂，近日在歐洲訪問的商務部長王文濤表示，願意為符合條件歐企建立綠色通道，加快審批。此外，中歐就電動車價格承諾磋商，已進入最後階段。

商務部昨發布，王文濤3日在法國與歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇會談，深入討論歐盟對華電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫重要議題。

王文濤向歐方進一步澄清了中國出口管制政策，強調對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法；中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通。

電動車承諾磋商進最後階段

在電動車反補貼案方面，向妥善解決的方向再邁進一大步；目前價格承諾磋商已進入最後階段，但仍需努力。歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面評估可行性。雙方指示工作團隊加緊努力，找出雙方均可接受的解決方案。

因應歐盟對中國電動車加徵關稅，中國商務部去年10月宣布對進口自歐盟的白蘭地徵收最高達39%臨時關稅。商務部發言人表示，法國企業與相關協會已主動向中方提交價格承諾申請，中方擬於7月5日前發布終裁公告。

中國外交部官網消息，外長王毅周五應約同法國外長巴羅通電話時，宣布「雙方已通過對話協商，達成解決經貿問題共識」。不過沒有進一步說明相關細節。

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