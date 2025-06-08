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學者章立凡去世昨骨灰下葬 家人受壓喪事保密

【明報專訊】北京歷史學者、公共知識分子章立凡（圖）因病去世，享年74歲。本報獲悉，章立凡的骨灰昨日在北京懷柔區一處公墓落葬。知情者指出，章立凡曾中風，今年3月去世，但家人「受到非常大的壓力」，死訊及喪事處理非常保密。

章立凡過往經常接受海外傳媒訪問談論時政，近年喜愛在X平台發文。他最後一條帖子是去年9月發出，此後再無更新。據中國人民大學公共政策研究院院長毛壽龍前日發文，提到章立凡「仙逝月餘」、「溘然長逝，留世間諸多遺憾」。不少學者、異見人士亦發帖悼念章立凡。

前日網傳一份訃告顯示，章立凡在2025年3月22日因病去世，不過該訃告顯示的署名者陳立群，隨即發文否認曾發出該份訃告，並稱不了解章立凡情况。

據知情者向本報透露，章立凡確已去世，骨灰昨日下葬於北京懷柔的九公山陵園。獨立記者高瑜去年底透露，章立凡因中風，幾年來用右手在社交平台發文，並稱他當時病情反覆，正在治療。高瑜稱，曾託認識的人打電話找章，對方沒有接，才知道他病情比較重。時值「六四」前後，高瑜「被旅遊」並正處於12天「禁言期」。

章立凡生於1950年7月，其父為抗戰前夕救國會「七君子」之一的章乃器。中共建政後，章乃器歷任政務院政務委員、全國政協常委，出任新中國首任糧食部長。章立凡曾撰文描述，在反右運動中，毛澤東點名說「右派的老祖宗就是章伯鈞、羅隆基、章乃器」，此後章乃器被定為「極右分子」。章立凡因父親的緣故也受到株連，曾遭關押。

文革結束後，章立凡考入中國社會科學院近代史研究所，從事近代史研究。主要研究領域為北洋軍閥史、中國社團黨派史、中國現代化問題等，曾長期參與多卷本《中華民國史》的撰稿。1989年學運爆發，章立凡應中共統戰部的邀請，參與調停學潮。天安門事件結束後，章立凡脫離體制，成為獨立學者。

明報記者

相關字詞﹕高瑜 公共知識分子 章立凡

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