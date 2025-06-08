波音遭退回737 MAX客機 復飛舟山交付

中美關稅戰「休戰」後，已有多間內地航空公司確認，將重啟接收波音飛機。綜合路透社、「第一財經」報道，首架恢復交付的波音飛機首先飛往夏威夷，該站是波音飛機橫跨太平洋前往中國途中常用的加油中轉點之一，飛機隨後飛往中國舟山。特別的是，這架飛機此前原本已飛抵波音在舟山的交付中心，但4月時受中美關稅戰影響，被中方退回美國。

波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）上月底曾表示，中國的航空公司將於6月恢復接收波音飛機。目前，除了廈航的這架737 MAX，預計此前從舟山飛回美國的另外兩架波音飛機，也將陸續重啟交付。

在華美企受關稅戰影響 未擬遷返美

中美貿易戰下，美企在華經營面臨挑戰。中國美國商會在5月23至28日對112家在華美企調查，僅26%企業表示未受中美關稅戰影響，多數企業指雙方的關稅措施顯著增加了成本並降低了營收。調查結果也顯示，多數企業並無撤離中國市場的計劃，而是選擇本地化營運或將部分產能轉移至第三國。沒有企業表示將產能遷回美國。