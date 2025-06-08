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拆局：王義桅：談判或聚焦稀土供應鏈美債務危機問題

【明報專訊】中國人民大學國際關係學院教授王義桅昨對本報表示，今次中美經貿磋商機制會議選址倫敦具特殊意義，談判可能聚焦「芬太尼關稅」、稀土供應鏈問題，以及中國是否願意幫助緩解美國債務危機，而在能源和農業領域合作也可能被探討。

王義桅指出，美國暫時撤銷對華加徵的115%關稅後，仍保留以芬太尼問題為由對中國加徵的20%關稅。中國向來認為芬太尼問題被美方作為藉口，並要求取消這一關稅。此外，中國承諾保持稀土供應，但未來可能面臨與美國「通過聯盟體系獲取資源」的博弈，「中方當然要強調美國脅迫盟友構建新供應鏈的問題」，尤其是美國在亞太地區把「軍事同盟」搞成「供應鏈同盟」的企圖。

爭農業州選票 料論及能源農業領域

另邊廂，美國正通過人工智能推動製造業回流，但傳統製造業回流面臨困難。「美國打壓哈佛不培養電工鉗工，而中國培養電工、鉗工的魯班工坊，非常值得進入美國。」王義桅說。他還提到，考慮到美國明年的中期選舉因素，美方為爭取農業州選票，中美在能源和農業領域的合作也可能被探討。

稱貿戰長遠是金融戰 倫敦選址具意義

「貿易戰長遠來說是金融戰。」王義桅認為，今次會談選址作為國際金融中心的倫敦具特殊意義，「英國人肯定也在出主意」。他表示，當前單一主導貨幣體系存在根本性矛盾，人民幣國際化雖是一種嘗試，但仍面臨基本生產規律與貨幣公共職能的悖論。「所以我覺得背後的這個金融問題是非常長期、尖銳、複雜的。」

6月將會有6.5萬億美元國債到期，中國正逐步減持美債，退至第三大美債持有國。王義桅指出，中方是否願意購買穩定幣等新型貨幣形式，來緩解美國債務危機，對美國十分重要。另若中國金融服務進一步開放，也可能成為美國平衡美債問題與貿易逆差的關鍵。

明報記者 劉曉宇

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