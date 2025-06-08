中美周一倫敦貿談 何立峰赴會 華批准一批稀土產品出口 稱願與相關國家加強對話

中國外交部昨晚發布新聞稿宣布，應英國政府邀請，國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國；其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。特朗普6日下午在社交平台Truth Social上宣布，美國政府高級官員9日將在倫敦與中國代表團會晤，並表示「這次會晤應該會非常順利」。

兩國團隊上月在瑞士發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》提到，雙方將建立機制，繼續就經貿關係協商；中方代表是何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。這次在英國舉行的中美經貿磋商機制第一次會議，美國商務部長盧特尼克也將出席；而日內瓦會談中方還有國際貿易談判代表李成鋼、財政部副部長廖岷出席，這次未知是否原班人馬。

特朗普：習同意重啓稀土出口

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普6日在「空軍一號」上對媒體表示，習近平已同意恢復對美國出口稀土礦物和磁鐵。當時記者問及，習近平是否已做出這一決定時，他說：「是的，他同意了。」前日路透消息稱，中國已向為美國前三大汽車製造商供貨的稀土企業發放臨時出口許可。

中國商務部網站昨晚刊出關於稀土問答，再次強調管制符合國際通行做法，又表示中國同時也注意到隨着機械人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。「中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。」商務部發言人強調，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

中國駐美大使謝鋒6日在華盛頓出席使館活動致辭時也表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措，為中美關係重返正軌創造必要條件。

路透：美暫停核設備銷華

美國商務部早前指，正檢視對中國具戰略意義的出口，不排除撤銷一些原有的出口許可或添加額外條件。路透社昨報道，美國商務部近日暫停核設備供應商對中國核電廠的銷售許可，影響核電廠設備及零件出口。受影響企業恐將損失數億美元生意。消息又指，美方近兩周對華施加多項出口限制，一間液壓油供應商要先取得許可才可對華出口，另一間公司向中國出口乙烷亦臨時不獲批准。

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