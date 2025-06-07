宇樹科技王興興：機械人比賽產生商業價值

【明報專訊】2025北京智源大會昨日開幕，針對近期湧現各種人形機械人表演情况引發非議，杭州宇樹科技CEO王興興在「智源具身智能會客廳」環節上表示，以跳舞或參加格鬥比賽這類偏娛樂的方式展示人形機械人的運動能力，本身產生了一部分的商業價值。
「澎湃新聞」報道，王興興稱近期宇樹科技的人形機械人在租賃市場非常火爆，這說明人形機械人已經帶來一定的產業價值。他表示，宇樹科技的終極目標是讓人形機械人進廠工作，以及能夠端茶倒水、洗衣做飯，不過「最近幾年讓機器人去家裏幹活還不太現實」。
雖然褒貶不一，不過業界依然熱中推廣活動。世界人形機械人運動會將於8月在北京鳥巢舉行，會設置短跑、長跑、障礙賽、接力賽、足球、舞蹈等項目。
人工智能（AI）發展路徑也是討論熱題。「會說謊、會作弊，還有自我保護的行為……」圖靈獎得主Yoshua Bengio指出，當前AI在規劃、推理等領域呈指數級進步，儘管AI造成傷害需同時具備能力與意圖，但前者已可預見，必須以預防原則優先解決意圖對齊（符合人類意圖）問題。
圖靈獎得主Richard Sutton研判，AI正從依賴人類靜態數據的「人類數據時代」，邁入通過互動與經驗學習的「體驗時代」，他強調智能體需像人類和動物一樣從動態交互中生成新知識，強化學習是實現這一目標的核心路徑。