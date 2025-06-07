宇樹科技王興興：機械人比賽產生商業價值

「澎湃新聞」報道，王興興稱近期宇樹科技的人形機械人在租賃市場非常火爆，這說明人形機械人已經帶來一定的產業價值。他表示，宇樹科技的終極目標是讓人形機械人進廠工作，以及能夠端茶倒水、洗衣做飯，不過「最近幾年讓機器人去家裏幹活還不太現實」。

雖然褒貶不一，不過業界依然熱中推廣活動。世界人形機械人運動會將於8月在北京鳥巢舉行，會設置短跑、長跑、障礙賽、接力賽、足球、舞蹈等項目。

人工智能（AI）發展路徑也是討論熱題。「會說謊、會作弊，還有自我保護的行為……」圖靈獎得主Yoshua Bengio指出，當前AI在規劃、推理等領域呈指數級進步，儘管AI造成傷害需同時具備能力與意圖，但前者已可預見，必須以預防原則優先解決意圖對齊（符合人類意圖）問題。

圖靈獎得主Richard Sutton研判，​AI正從依賴人類靜態數據的「人類數據時代」，邁入通過互動與經驗學習的「體驗時代」，他強調智能體需像人類和動物一樣從動態交互中生成新知識，強化學習是實現這一目標的核心路徑。