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班禪拜見 習囑推宗教中國化

【明報專訊】國家主席習近平昨日在中南海接受第十一世班禪額爾德尼‧確吉傑布拜見。習近平希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護祖國統一和民族團結。

新華社報道，班禪向習近平敬獻哈達，介紹了他近年來的學習工作情况。習近平對他在各方面取得的進步表示祝賀，勉勵他以十世班禪大師為楷模，努力成為佛學造詣精深、受僧俗信眾愛戴的藏傳佛教活佛，在促進民族團結、宗教和順、西藏穩定發展進步中作出更大貢獻。

班禪：堅決維護祖國統一

習近平希望班禪在學業上潛心精進；在工作上積極有為，為推動鑄牢中華民族共同體意識、系統推進我國宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用；在修養上持重善律，帶頭守法持戒，涵養優良品德和高尚情操。

班禪表示，一定牢記習近平諄諄教誨，以十世班禪大師為榜樣，堅定擁護中共領導、堅決維護祖國統一和民族團結。

今年是十一世班禪坐牀30周年。1995年12月8日，經中央政府批准認定，十一世班禪在西藏日喀則市的扎什倫布寺正式坐牀繼位。班禪在2005年、2015年都曾拜見時任國家主席胡錦濤、習近平，並匯報自己坐牀10年、20年來的情况。昨日新華社的報道未提及「坐牀」字眼。此前西藏亦有舉行班禪坐牀10周年、20周年慶典，暫時官方亦未披露是否有30周年慶典。

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