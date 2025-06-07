學者料中美互動漸放眼台問題

「我感覺今後在中美的互動中，台灣問題會愈來愈突出。」上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯對中央社表示，目前聚焦在中美經貿摩擦等較迫切議題，中期、後期關於台灣討論將會更加突出，主要還是與現在的台灣當政者有關。吳心伯認為賴清德上台以後，北京的警惕度不斷升高，「估計（賴）接下來還會在兩岸關係中要製造更多的麻煩，那麼大陸肯定也會加大對民進黨當局的壓力，也會加大對美國的壓力」。

上海國際關係學者沈丁立表示，對於北京來說，台灣問題較經貿問題更重要，北京其實已經對美國表態，「中國與美國的相處需要合作，在台灣問題上也要合作」。官媒新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」昨發文稱，這次全世界矚目的電話，台灣問題是其中一個重要細節。每次都必談台灣問題，這是中國核心利益中的核心利益。

台批新華社「扭曲主權地位」

新華社關於中美元首通話的報道指出，「習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。不過美方未有提及通話中的「台灣」元素。台灣外交部昨批評新華社「仍刻意片面扭曲台灣主權地位，此為中方近期與各國互動時重複使用的伎倆」。