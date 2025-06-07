路透：美三大車企供應商獲華稀土 納瓦羅料通話後7天內貿談 學者：關係稍緩分歧仍在

知情人士向路透社表示，美國三大汽車製造商通用汽車、福特和Stellantis的稀土供應商，已於周一獲得中國的稀土臨時出口許可證，至少有一些許可證的有效期為6個月。路透指出，目前尚不清楚有關許可涵蓋的具體數量或項目，也未確定此舉是否代表中國正準備簡化稀土許可流程。

消息：半年臨時證 中方未回應

中國4月對7種中重稀土元素和幾種磁體實施出口管制，審批延遲擾亂汽車製造商、半導體公司等企業供應鏈，備受美方指摘。通用汽車和福特均拒絕置評。Stellantis表示正在與供應商合作以確保高效的許可流程。中國商務部尚未回覆路透置評請求。

特朗普在5日通話後於社交平台發帖，表示「關於稀土產品的複雜性，不應再有任何疑問」。他並稍後於白宮對傳媒表示，與習近平的交談，已經處理了所有複雜問題，理清一些事情，主要是有關稀土、磁鐵等。《紐約時報》認為，特朗普暗示兩名領導人已經解決圍繞礦產出口的問題，但他沒有提供細節。中方的通告也沒有提及稀土。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問兼中國商務和經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）評價，這種動態顯示了中國戰略的有效性。「中國找到了一種真正有效的經濟工具（稀土），因此特朗普有充足理由以積極的態度看待它。」

至於中方關心的留學生問題，特朗普周四在橢圓辦公室與來訪的德國總理默茨舉行發布會時再度表示，中國學生會來，「坦率地說，我們很榮幸有他們」，但希望中國學生能經過檢查。報道指出，這些聲明如何、或能否轉化為政策，仍是一個未知數。

分析：元首會面詳談重大問題

《聯合早報》引述南京大學國際關係學院院長朱鋒評估，中美領導人通話能讓兩國關係稍微穩定下來，但「通話不等於馬上就會形成新共識」，兩國之間隔閡分歧仍存在。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江依據新華社通稿判斷，中美領導人這次通話談出了實質內容；此外，兩國領導人互邀對方到訪，可能希望見面時能對重大問題詳談。

上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯對中央社表示，雙方新一輪談判也會關注經貿以外領域，尤其是在美中國留學生簽證問題；中美在外交、軍事等其他雙方關切領域也要恢復交流。據特朗普前日發布的聲明，新一輪會談美國將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾出席。

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