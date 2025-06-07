「蘇超」熱潮旺旅遊 10蚊門票炒至500元

場均近萬人 各地推觀賽套餐

業餘賽事「蘇超」的參賽隊是江蘇13個地級市，隊員有老師、學生，亦有個體戶、養殖從業者、地盤工等。賽事旨在推動足球運動普及與發展，促進城市之間的體育文化交流。官方數據顯示，前兩輪場均上座人數達8798人，超過同期中甲聯賽水平。第三輪賽事場均觀眾突破萬人，徐州、鹽城等多地球場觀眾超過兩萬人，最後一場南京對陣無錫的比賽，網上直播觀看人數更創下新高。

活動直接帶旺各市旅遊，常州賽區推出「9.9元門票+蘿蔔乾炒飯」套餐，帶動本地蘿蔔乾品牌線上銷量翻倍；聯賽期間，鎮江西津渡景區夜遊人數較平日增長3倍；鹽城推出的「觀鳥+觀賽」套餐，預訂量超過兩萬單。

新華社指出，從「村超」到「蘇超」，兩大現象級足球賽事熱爆的關鍵，正因其根植於民心，成為人民的節日，大家享受嘉年華般的狂歡與歸屬。《人民日報》認為，「蘇超」折射出中國人體育觀念的變化，這些群眾性賽事正融入中國人的日常，轉化為一種生活方式。