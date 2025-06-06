公安部嚴打網民否定中共抗戰歷史地位

貶低中共中流砥柱作用遭處罰

微信公眾號「公安部網安局」通報，網民鄧×傑編造虛假的中國共產黨領導的軍隊消滅日軍數據，「貶低、否定中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用，褻瀆國家和民族情感，造成惡劣社會影響」；網民張×藝惡意編造中共紅軍資助日本關東軍等不實信息，「否定中國共產黨領導下的東北抗日武裝率先舉起民族抗日大旗的歷史事實，歪曲抗日戰爭歷史，造成惡劣社會影響」。

通報稱，鄧、張兩人分別到案後，均對其發布涉抗日戰爭網絡謠言的違法行為供認不諱，被屬地警方處以行政處罰。網安局表示，近年來總有少數別有用心的人罔顧鐵的歷史事實，擾亂人們的正確認知。網安局強調，任何罔顧歷史、詆譭英雄的行為必將受到公安機關的嚴厲打擊。

10年前，抗戰勝利70周年前夕，國新辦曾專門舉行吹風會，介紹抗戰敵後戰場以及中共在全民族團結抗戰中的中流砥柱作用。當時中央黨史研究室強調，國共兩黨分別主導的正面戰場和敵後戰場，是相互依存和相互支持的關係，但中共的中流砥柱作用是抗戰勝利的關鍵。