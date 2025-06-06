高考明揭幕 蜀鎮再現萬人送考 多地暫停廣場舞 紫內褲獲青睞銷量飈

高考前夕，四川廣安市廣安區政府發布通告，要求在6月1至15日期間全天24小時「禁噪（音）」。觀察者網報道，措施包括禁止在街道、廣場、公園、小區等公共場所使用音響器材進行廣場舞、卡拉OK、晨晚練或打陀螺等活動，各考點周圍1000米範圍內地盤禁止施工。

福建壽寧縣公安局、黑龍江克山縣文旅局、河南鞏義市文旅局等多地近日亦分別發布通告，要求在高考期間禁跳廣場舞等文體活動，給考生創造安靜、舒適、輕鬆的考試和休息環境。江蘇宿遷市、廣西容縣、廣東龍門縣、陜西武功縣等多地均已出台同類規定。

魯引高科技 防智能眼鏡作弊

今年高考6月7至10日舉行，其中7、8日是主科的全國統考時間。山東教育廳昨稱，山東省在防作弊上下「硬功夫」，對考場進行全覆蓋智能巡查，嚴格執行「兩次人工安檢+一次智能安檢」的3次安檢制度，全省安裝5G手機信號屏蔽儀37,373個，嚴防手機、智能眼鏡等高科技作弊。

四川的南江縣長赤中學昨日則舉行高考學子出征儀式，旅遊大巴接載逾千名高三學生，喧天鑼鼓聲中，由警車開道，啟程赴南江縣城備考。長赤鎮萬人空巷，民眾夾道送行，全鎮掛滿「長中加油，長中必勝！」等字樣橫額。長赤中學前身是創建於清光緒年間（公元1880年）的龍池書院，目前是四川省一級示範性普通高中，近年每逢高考例牌出現「萬人送考」場面。

電商推「好意頭」商品 家長熱捧旗袍

「九派新聞」披露，紫色內褲、旗袍、向日葵等商品成家長「寵兒」，銷量較平時暴漲10倍。考生家長趙女士表示一家三口近日都穿上了紫色內褲，借諧音寓意「指定能行（紫腚能行)」。她說，在重要日子圖個好彩頭也是一種美好的期待。

為迎合家長需求，部分電商針對客戶推出高考定制款，內褲上印有「紫腚行」的字樣，還有店舖為家長們打造了送考旗袍。旗袍是媽媽們的主攻目標，「旗開得勝」的美好祝願，也讓不少店舖生意暴漲，其中綠色銷量最高，寓意「一路綠燈」；紅色寓意「一路長虹」，而金色象徵「金榜題名」。