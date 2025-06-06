駐京周記：曖昧Homebar走紅 投資容易無監管？

欠營業資質 有變約炮場所

「家庭小酒館」前身其實是「轟趴館」，比起轟趴（Home Party）館更熱鬧的氛圍和遊戲體驗，小酒館多了些品酒聊天的社交場景，也給了更多陌生人彼此熟悉的機會。例如，北京很多相親群都會組織在Homebar見面，桌遊、狼人殺、KTV等活動，配上小酒小菜，一個人200多元（人民幣，下同）的價格。

除了這些有組織包場的活動以外，Homebar也對外營業，在小紅書搜索相關關鍵詞，就會發現很多城市的不同店舖，然而點進去的評價卻褒貶不一。很多人表示，相比開在街道上的正規酒吧，這些小酒館很多沒有營業資質，還有的店舖主理人像「老鴇」，店裏有一些遊戲和活動都是在「打擦邊球」、「性暗示」。很多顧客並不是為了喝酒放鬆，而是去「約炮」（約陌生人做愛）。昏暗的燈光和鬆軟的沙發，配上酒精和煽情的音樂，小酒館秒變小酒店。

不過講究一點的Homebar要求審核顧客資料，也會走「老帶新」的路子，會初步篩選一些不像「正經人」的顧客。點開大眾點評的評論區，照片裏都是「潮人」和「網紅」打扮的年輕男女。他們圍坐在一起玩遊戲喝酒，一片其樂融融的景象。

投資門檻低 年輕人熱衷紛效仿

在上海的Homebar逐漸成形之後，北京的Homebar如雨後春筍般開業。業內透露，短短幾個月內，朝陽區青年路商圈便湧現10多家新店。和酒吧相比，Homebar經營門檻低，只要租一個商住公寓或者loft，擺上有氛圍感的家具，再購入基酒和配酒，投資10萬元左右就可以開店。很多年輕人看到這種商業模式後紛紛效仿，Homebar這種有「都市麗人」屬性的店，也就成了「年輕人的第一家店」的首選。

如果分析Homebar走紅，年輕人對「社交」的需求成為標準答案。能花200多元喝酒、接受這種形式、玩一玩遊戲就熟絡的人，是思想開放的那一撥中產或白領年輕人。疫情之後大家對「情緒價值」的要求變得更高，小酒館這種沒有交友負擔的場地，成為年輕人追捧的「聖地」。然而，這種缺乏監管的場所一旦出現爭議事件甚至罪案，恐怕也是毀滅式後果。

駐京記者 王佩凡