明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

路透：華建稀土追蹤系統 京：管制出口符國際做法

【明報專訊】稀土議題是中美貿易戰焦點之一，也被視為中國談判王牌。中國出台並嚴格執行稀土出口管制政策後，亦持續建設稀土信息追蹤系統。路透社4日報道，中國已對稀土磁鐵行業引入追蹤系統，有關系統於上周生效，要求生產商在線提交包括交易量和客戶名稱在內的額外資料。中國商務部和外交部昨在記者會分別回應稀土出口管制時表示，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法。

外交部稱不針對特定國

中方去年6月公布了建立稀土產品信息追蹤系統的規劃，但直到上周才再次提及。報道認為，這一額外增加的審查表明，中國對稀土以及相關磁體的出口管制可能成為長期政策。另一名知情人士則稱，中國政府的長期目標是追蹤整個稀土生產鏈，而不僅僅是稀土磁鐵，以強化行業管控，打擊走私、非法開採和逃稅等違法行為。

針對中國稀土出口許可流程較慢令外國企業可能面臨停產的問題，中國商務部發言人何詠前昨表示，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。「中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進、便利合規貿易。」中國外交部發言人林劍也說，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

何詠前還表示，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》5月12日發布後，美方對華採取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益；中方對此強烈不滿、堅決反對，要求美方立即停止。何詠前說，如果美方一意孤行，中方將堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

上 / 下一篇新聞