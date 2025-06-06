路透：華建稀土追蹤系統 京：管制出口符國際做法

外交部稱不針對特定國

中方去年6月公布了建立稀土產品信息追蹤系統的規劃，但直到上周才再次提及。報道認為，這一額外增加的審查表明，中國對稀土以及相關磁體的出口管制可能成為長期政策。另一名知情人士則稱，中國政府的長期目標是追蹤整個稀土生產鏈，而不僅僅是稀土磁鐵，以強化行業管控，打擊走私、非法開採和逃稅等違法行為。

針對中國稀土出口許可流程較慢令外國企業可能面臨停產的問題，中國商務部發言人何詠前昨表示，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。「中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進、便利合規貿易。」中國外交部發言人林劍也說，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

何詠前還表示，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》5月12日發布後，美方對華採取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益；中方對此強烈不滿、堅決反對，要求美方立即停止。何詠前說，如果美方一意孤行，中方將堅決採取有力措施，維護自身正當權益。