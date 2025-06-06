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陸警首對「台獨」執法 穗通緝資通電軍20人 涉上月攻科企 台斥製寒蟬效應

【明報專訊】廣東省廣州市天河區公安分局昨日發布懸賞通告，稱台灣網絡部隊「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，決定通緝20名參與網絡攻擊活動的網軍疑犯。這是大陸警方首次通過執法行動對「台獨」分裂勢力亮劍，首次集中打擊「資通電軍」。當天，台「資通電軍」回應強調陸警指控絕非事實，稱中共以部分台軍人員個資，抹黑「資通電軍」執行「企業網攻」；陸委會則表示，大陸此舉是為了塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。

天河公安分局昨日發布的懸賞通告上，公布了20名台灣疑犯（19男1女）的大頭相、姓名及台灣身分證號碼。新華社報道，廣州警方懸賞通緝寧恩緯等20名參與實施網絡攻擊活動的重要疑犯，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關疑犯的有功人員，將按每名疑犯一萬元人民幣的金額予以獎勵。

此前，廣州警方5月20日通報，廣州一間科技公司後台系統遭受網絡攻擊；同月27日，警方再次披露，經初步查明，該網絡攻擊是民進黨旗下的黑客組織所為。

陸調查稱網絡攻擊陸港澳數千次

與此同時，國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團聯合發布了《「蚍蜉撼樹」——台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》起底「資通電軍」。

公安機關調查顯示，「資通電軍」近年來偽裝成「毒雲藤」、「三色堇」、「匿名者64」、「金葉蘿」、「烏蘇拉」等黑客組織，有組織、有計劃、有預謀地對大陸和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網絡系統，實施了數千次大規模網絡攻擊。有關案例包括2024年5月始，試圖通過竊取海事相關情報預判解放軍海軍軍演行動計劃等。

台警告配合舉報違國安法

中央社援引「資通電軍」回應，陸方指控絕非事實，不會動搖台灣軍心士氣。陸委會也稱，陸方企圖在台灣製造寒蟬效應；並提醒如有台民眾配合中共並提供資料舉報，將違反台灣的國安法。

目前台海兩岸分治，兩岸的司法互助主要依託於2009年簽訂的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》；但該協議執行多受兩岸關係影響。不過，依照大陸的司法實踐，前述被通緝人員如進入大陸，或進入與中國大陸簽引渡條約的國家都存在被逮捕風險。

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