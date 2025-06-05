六四北京街頭巡查嚴 天安門母親祭奠受限

警專車護送現場監控 禁帶手機相機

「自由亞洲電台」引知情人士稱，警方清晨安排專車護送張先玲等幾名天安門母親進入萬安公墓，向親人墓碑獻花默哀。知情者稱，現場遍佈便衣警察監控，公墓入口提示「入內者需登記，部分區域禁止拍照」，大門和周邊有便衣巡邏，路邊禁止停車。知情者稱，警方前一天晚上警告參與者不得攜帶手機和相機，強調要「文明悼念」。

北京昨安保再度加强。中央社報道，北京街頭增派警力盤查路過的民衆。天安門附近天橋、地下通道均配備安保人員，其中一處橫過長安街的地下通道入口有約10名武警及黑衣人看守。所有從天安門東地鐵站進入天安門廣場的行人須接受證件檢查和人臉識別才能離開地鐵口，站內排起人龍；回鄉證、台胞證、外國護照等證件平日一般由警員人工檢視，但昨天亦須經由機器查驗。

台3000人雨中集會 小燈排「8964」

台北昨晚約3000人在雨中參加悼念晚會，現場以蠟燭造型的小燈排出「8964」字樣，並展出「國殤之柱」的複製品。台灣領導人賴清德昨致辭稱，台灣堅定維護現狀、守護民主自由，不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值。國民黨和民衆黨也發文紀念六四。