近高考內地嚴打涉考案 攜電子設備入場屬作弊

教育部提醒，組織高考作弊屬於刑事犯罪，廣大考生要嚴守法律法規底線。近年來，公安機關與相關部門密切協同，對考試違法犯罪行為始終保持高壓嚴打態勢。教育部提醒廣大考生、家長甄別高考資訊真偽，認準官方網站、官方帳號，以官方發布為準，不要相信各類非官方宣傳及承諾，以免上當受騙。不要相信所謂的「命題專家」的言論，切勿相信涉及錢財的相關資訊。

廣東省公安廳出台26項服務措施，全力護航高考，包括在全省585個考點加強周邊安全防範；對網上售賣作弊器材、組織作弊、販賣答案特別是利用人工智能技術組織作弊等黑灰產業鏈開展打擊；開通110報警求助快速通道；為需要加急辦理居民身分證的考生開通綠色通道；因應汛期天氣制定應急預案保障考生安全順利赴考。

「中國天氣網」昨推出全國高考天氣地圖，北京、天津、遼寧、甘肅、陜西等地天氣良好；華北、黃淮等地高溫，考生和家長需注意防暑；南方普遍降雨，建議考生規劃出行，免被雨天耽誤考試。

考卷押運配北斗定位 特警護航

另據「央視新聞」報道，今年的高考試卷已從北京出發，陸續發往全國各地。內媒稱，高考試卷運輸車隊的車輛全部配備北斗定位及影像回傳設備，確保押送全程無泄密風險。「四川觀察」引述浙江民衆潘先生稱，前天在杭瑞高速上碰到押運試卷的車隊，10餘輛中國郵政貨車負責運送，車隊頭尾有特警護航，其他民衆自覺為車隊讓路。

有湘生校內「喊樓」紓壓被扣押

高考臨近，湖南衡陽常寧尚宇學校數百名考生前晚在校園內「喊樓」紓壓，由於場面過激遭校方報警，警方扣查3名學生。不滿的學生組成人牆試圖阻擋警車，並高呼「退學」、「退錢」等口號，要求警察釋放被扣押學生，最終失敗。有觀察人士稱，「喊樓」是內地學生常見的娛樂活動，可能因碰上六四前夜才引發當局高度緊張。