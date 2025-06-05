9月初北京大閱兵 習近平邀盧卡申科出席

會晤稱同抗霸權 習：中白真朋友

新華社報道，習近平指出，中國和白俄羅斯是真朋友、好伙伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。

報道引述盧卡申科表示，這是他第15次訪問中國，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對中國高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。

另據白俄羅斯國家通訊社報道，習近平邀請盧卡申科出席將於今年8月底至9月初舉行的上海合作組織峰會和北京閱兵。

白通社報道引述習近平說，「8月底，我們將在天津舉辦上海合作組織峰會，之後的9月3日，我們將隆重慶祝世界反法西斯戰爭勝利並舉行閱兵。我誠摯邀請您，期待與您相見。」