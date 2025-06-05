中國擬訂數百空客慶中歐建交50周年

彭博：法德領導人或7月訪華

彭博社引述知情人士稱，中方與空中巴士的交易可能涉及約300架飛機，包括窄體和寬體機型。其中一名知情人士說，訂單規模可能在200架到500架飛機之間。不過，知情人士也稱，協商充滿變數，可能會破裂或需要更長時間才能達成協議。

法國總統馬克龍和德國總理梅爾茨等歐洲國家領導人可能在7月訪問北京，慶祝中歐建交50周年。彭博社分析，法國和德國是空客的最大股東，與這家飛機製造商達成的高調協議，將使中國國家主席習近平能夠就貿易問題向美國總統特朗普發出信號；中美在貿易規則上的爭議持續不斷，美國總統特朗普決心在第二任期內重塑這些規則。若雙方能夠化解分歧，最大贏家可能將是空客的主要競爭對手、美國最大的出口商波音。

法貿易長信可就白蘭地關稅達協議

另外，關於中法在白蘭地關稅問題上的爭端，聖馬丁在巴黎舉行的經濟合作與發展組織會議期間表示，「這是一項我們認為並不正當的調查，因此我們必須保持對話，我相信最終能夠取得積極結果。」

中國商務部2024年1月決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查，2024年10月宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施。今年4月，商務部決定將此案的調查期限延長至今年7月5日。