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稀土戰影響車企 多國盼中國鬆管制 福特車5月停產 歐洲業界稱料庫存耗盡

【明報專訊】在美國對全球加徵「對等關稅」後，中國4月加強對一系列關鍵礦產和稀土磁鐵的出口管制。此舉導致全球汽車行業受到影響，福特汽車5月因缺稀土停產。路透社報道指，德國、印度和日本的一些汽車製造商近日也和美國車企一樣，加入叫苦行列。

歐業界稱僅25%出口許可獲批

據路透社前天報道，德國汽車製造商近日紛紛表示，中國稀土出口限制可能導致生產停擺，並拖累當地經濟。歐洲汽車供應商協會（CLEPA）指，多間歐洲汽車供應商工廠和生產線關閉，未來可能會進一步停產。協會指出，4月初以來，汽車供應商提交數以百份出口許可證申請，但僅25%獲批；中國審批流程繁瑣，且各省要求有所不同。隨庫存耗盡，未來三到四周可能會有更多工廠受到影響。

磁鐵對於汽車的組裝也至關重要，從雨刮器電機到剎車傳感器都需要稀土磁鐵。報道指，中國許多港口已暫停運輸磁鐵，等待其許可證申請通過監管系統批准。德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）罕有開腔表示，該行業可能難以保持生產的平穩運行。她稱中國已向少數稀土生產商發放許可證，其中包括福士汽車（Volkswagen）的供應商，但這不足以確保生產所需的零部件供應充足。

印業界擬兩三周內訪華

汽車創新聯盟函特表擔憂

印度巴賈吉汽車（Bajaj Auto）上周也警告稱，若進一步推遲從中國獲得稀土磁鐵供應，可能嚴重影響電動車的生產。該公司將在未來兩三周內組織高管到訪中國。今年5月，代表通用、豐田、福士和現代汽車的「汽車創新聯盟」致函特朗普政府，表達類似擔憂。

報道提到，各國官員擔憂新車等產品生產可能在今年夏末前陷入停滯，正緊急尋找替代方案。印度、日本和歐洲的外交官、汽車製造商及其他行業高管，正緊急尋求與中方官員會晤，以推動加快稀土磁鐵的出口審批。此前，中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）表示，中國並未攔阻稀土出口，只不過出口審批速度比預期要慢。

《紐時》：稀土管制是華反制美王牌

《紐約時報》周一報道，全球每年近20萬噸高性能稀土磁體產量中，90%來自中國。美國地質調查局（USGS）數據也指出，中國佔全球稀土產量近70%。由於美國在許多高端產品（從戰鬥機到電動汽車）中極度依賴稀土，稀土管制被廣泛視作中方反制美方的一張王牌。

商務部：稀土軍民兩用 管制通行做法

商務部新聞發言人何詠前5月29日在發布會上表示，對具有明顯軍民兩用屬性的物項，實施出口管制是國際通行做法。作為一個負責任的國家，中國對相關物項實施出口管制，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

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相關字詞﹕商務部 管制 汽車業 稀土

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