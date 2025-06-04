明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

大連兩日人遇害 警：商業糾紛

【明報專訊】遼寧省大連市公安局昨天通報，兩名日本籍男子5月23日在當地遇害，42歲疑兇袁╳功翌日被捕，雙方是商業伙伴。死者遺體已火化，死者家屬聽取當局通報後已返回日本。據日媒報道，兩名死者生前從事介紹中國人到日本從事「技能實習生」（相當於外勞）相關工作。

42歲中國籍疑兇長居日本

大連公安通報稱，警方5月23日接報普蘭店區大劉家街道轄區發生命案，24日將中國籍男子袁╳功抓獲，他長居日本，兩名死者為臨時入境的日本籍男子，是袁╳功在日本期間的商業伙伴，因經營合作產生矛盾引發該案。目前，袁╳功已被公安機關刑事拘留，案件仍在進一步偵查。通報稱，當局向抵達大連的死者家屬通報案件相關情况，家屬無疑議；有關部門協助其處理後事，死者家屬已於6月1日返回日本。

案件最早由日本傳媒昨天上午披露，引發日方關注。日本內閣官房長官林芳正表示，日本政府會對死者家屬提供必要的支援，後續從保護海外日本公民安全的角度檢討。中國外交部發言人林劍昨天表示，案情目前正在進一步調查中，中方有關部門將依法予以處理。據朝日電視台，遼寧警方上月25日已向日本駐瀋陽總領事館通報情况。據富士電視台，日本政府消息人士稱案件不是針對日本人的無差別襲擊。

相關字詞﹕中日關係

上 / 下一篇新聞