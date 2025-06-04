大連兩日人遇害 警：商業糾紛

42歲中國籍疑兇長居日本

大連公安通報稱，警方5月23日接報普蘭店區大劉家街道轄區發生命案，24日將中國籍男子袁╳功抓獲，他長居日本，兩名死者為臨時入境的日本籍男子，是袁╳功在日本期間的商業伙伴，因經營合作產生矛盾引發該案。目前，袁╳功已被公安機關刑事拘留，案件仍在進一步偵查。通報稱，當局向抵達大連的死者家屬通報案件相關情况，家屬無疑議；有關部門協助其處理後事，死者家屬已於6月1日返回日本。

案件最早由日本傳媒昨天上午披露，引發日方關注。日本內閣官房長官林芳正表示，日本政府會對死者家屬提供必要的支援，後續從保護海外日本公民安全的角度檢討。中國外交部發言人林劍昨天表示，案情目前正在進一步調查中，中方有關部門將依法予以處理。據朝日電視台，遼寧警方上月25日已向日本駐瀋陽總領事館通報情况。據富士電視台，日本政府消息人士稱案件不是針對日本人的無差別襲擊。