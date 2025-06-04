台8人遊泰整團賣緬 3婦「沒產值」獲贖回

5年輕人送詐騙園 業績50萬美元放人

「三立新聞」報道，刑事局中部打擊犯罪中心六隊指出，有關人口販賣集團已被破獲，逮捕25歲的張姓主犯等5人。該集團以到賭場打工掙取高薪為由，去年底誘騙8人到泰國「旅遊」，包括5名35歲以下年輕人，另外3人陳女、胡女、沈女，年齡介乎五六十歲。

東森新聞引述沈女表示，「上了飛機他（組織方）就叫我們拍照，他可能是要認人，我們8個人不知道，就傻傻的（照辦），護照、手機，就把我們搜括了。」她說，8人抵達曼谷一下機，就被押上車送往緬甸拘禁，過程中不能用台語溝通，否則被毆打。年輕人被帶到辦公室面試，進行「豬仔篩選」階段，之後被送往妙瓦底園區；3名婦人被告知沒有「產值」，要求家屬交付贖金才能放人。

《自由時報》報道，被拐賣人員由大陸籍人員負責看守，並以暴力威脅控制行動。被轉賣至詐騙園區的5名年輕人，主要負責以假虛擬貨幣投資話術騙取外國人金錢，甚至需要進行視像角色扮演，只要達到詐騙業績50萬美元（約390萬港元）就放人。「三立新聞」指，獲釋3名婦人是因為年紀較大，不會用電子產品。

「年紀比較大是有不一樣的方式，就是把我們囚禁，等家人來賠付贖金，那比較年輕的就賣到園區。」沈姓婦人指出，她兩個朋友分別以40萬元新台幣（約10.6萬港元）以及65萬元新台幣（約17.3萬港元）的贖金回台，她直到今年2月18日和台中商演歌手陳康岳關在一起，陳康岳見她是台灣人，順便把她救回去。

歌手憶遭轉賣20次 關小黑屋14日

陳康岳今年3月搭飛機回台，沈女同機返抵。陳康岳上月講述，去年9月赴泰國後失聯，被押至緬甸詐騙園區，其間被轉賣20次，最終才找到機會聯繫台灣好友求救。求救信息曝光後，他遭關進小黑屋折磨14日，直到被緬甸軍閥人員放走。TVBS則指，沈女是在台灣刑事局國際科救援下返台。至於沈女所稱的5名「失聯」年輕人，刑事局表示國際科已掌握5人身分，均已自願離台，並未接獲家屬或本人求救、報案。