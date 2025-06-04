盧卡申科訪華 今晤習商白俄工業現代化

稱習目標科學革命

白羅斯國家通訊社報道，盧卡申科對中國商界代表表示，將與習近平討論白俄羅斯的機械工程行業以及各工業領域的技術現代化。「我這樣說是為了讓你們明白，這並非我的奇思妙想，而是我們今天經濟真正需要的。」盧卡申科指出，這是習近平的主張，正如「我們在中國和全世界所看到的，他的目標是在科學技術方面，甚至可以說是在機械工程領域進行一場革命」。

據白俄羅斯領導人新聞處透露，兩國元首將首先以一對一的形式會晤，然後以非正式的形式討論中白關係的現狀和前景，通過實施聯合項目和促進多邊倡議最大限度地充實中白關係的實際內容。北京今天還將舉辦習近平與盧卡申科的傳統友好家庭聚會。

盧卡申科訪華期間，國際合作關係也將成為重點議題。白俄羅斯駐華大使切爾維亞科夫表示，此訪也將為兩國政府評估合作進展、總結階段性成果提供重要契機。中國外交部發言人林劍昨未透露盧卡申科訪華更多的安排，僅表示中國和白俄羅斯是全天候全面戰略伙伴，雙方保持着各層級密切往來。