歐盟限制中企競標醫械 華斥構築新貿易壁壘

英國《金融時報》報道，這是歐盟首次使用2022年通過的新法律武器IPI，投票決定限制中國醫療器材進口。根據歐盟統計局數據，2024年歐盟從中國採購52億歐元醫療器材，包含從核磁共振掃描儀到注射器等各類產品。

中國商務部昨發布新聞稿回應稱，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘。發言人表示，全球經濟秩序正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊，中歐應以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧，希望歐方糾正錯誤做法。

歐盟中國商會促重新考慮

歐盟中國商會發聲明對歐方這項決定深表失望，聲明提到，歐方這一有針對性的做法釋出令人擔憂的信號，加劇了中歐經貿關係的複雜性。聲明強調敦促歐方重新審視有關決定的必要性與長遠影響，避免將政策工具演變為貿易壁壘。