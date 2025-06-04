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歐盟限制中企競標醫械 華斥構築新貿易壁壘

【明報專訊】歐盟成員國周一依據「國際採購工具」（IPI）批准對中方採取懲罰性措施的決定，據該決定，中國企業未來5年將被限制參與價值超過500萬歐元（約4468.7萬港元）的歐盟醫療器材公共招標項目。中國商務部昨表示堅決反對這一保護主義做法，將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。歐盟中國商會也對歐盟的決定表示失望和擔憂，並敦促歐盟重新考慮其決定。

英國《金融時報》報道，這是歐盟首次使用2022年通過的新法律武器IPI，投票決定限制中國醫療器材進口。根據歐盟統計局數據，2024年歐盟從中國採購52億歐元醫療器材，包含從核磁共振掃描儀到注射器等各類產品。

中國商務部昨發布新聞稿回應稱，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘。發言人表示，全球經濟秩序正遭受單邊主義、保護主義的嚴重衝擊，中歐應以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧，希望歐方糾正錯誤做法。

歐盟中國商會促重新考慮

歐盟中國商會發聲明對歐方這項決定深表失望，聲明提到，歐方這一有針對性的做法釋出令人擔憂的信號，加劇了中歐經貿關係的複雜性。聲明強調敦促歐方重新審視有關決定的必要性與長遠影響，避免將政策工具演變為貿易壁壘。

相關字詞﹕限制 採購 商務部 中歐關係 歐盟

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