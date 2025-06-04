天安門母親籲法律解決六四問題 洛杉磯六四館開幕 館長王丹：紀念是一種延續

天安門母親官網近期發表「1989年『六四』慘案36周年祭」，表示遇難者親屬歷經36年風雨磨難，過去短短一年，又有幾名遇難者親屬相繼離世，在此悼念他們，希望人們永遠記住他們在36年前遭受的苦難。祭文表示，六四慘案已過去36年，這一慘案不止是壓在遇難者家屬的心中，也是壓在全國人民心裏的一個重大歷史事件，該事件在全國被刻意掩蓋、邊緣化，此事應該擺在人民面前，透過法律解決歷史問題。天安門母親再次呼籲政府對話，主張「政治問題法律解決」，要求透過立法和司法程序公平公正解決六四慘案遺留問題，並客觀地重新評價六四。

另據中央社報道，位於洛杉磯東邊郊區的艾爾蒙特（ElMonte）「六四紀念館」開幕，館內展示當年的歷史文物與照片。該紀念館原先設置在紐約，王丹表示因紐約房租高漲，館方決定遷至洛杉磯。

台六四晚會接恐嚇信

陸委會籲京正視真相

由多個民間團體發起的六四36周年紀念晚會，將於今晚在台北自由廣場舉行，不過近日主辦方接獲匿名恐嚇信欲阻礙晚會舉行。台灣陸委會昨呼籲北京應還給受難者及家屬公道，「若中共無法正視六四真相，將永難擺脫歷史污名」。

天安門廣場昨今拒預約遊覽

在六四事件發生地北京天安門廣場，一如過往，今日不接受預約參觀遊覽；昨也有網民稱當天準備入場才發現被臨時取消預約，原因不明。而天安門城樓早於5月6日起暫停對外開放，6月13日起再恢復。