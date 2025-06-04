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「共諜案」報道涉官方獨家消息 鋪墊輿論修法

【明報專訊】從台灣民眾黨前主席柯文哲「京華城」案到今次的綠營「共諜」案，《鏡週刊》不斷有第一手檢察體系或官方高層獨家消息，被認為和綠營關係深厚。今次大篇幅報道綠營「共諜」事件，並曝光「共諜」通過大陸特製的加密App傳送情報，有分析指是為台灣當局為「國安法」修法鋪墊輿論。

台總統府及民進黨團亦在報道刊出後，呼籲各界支持修法。總統府發言人郭雅慧昨表示，「各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩」，期待不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤高呼，「共諜」案所揭示的不僅是資訊外泄，更反映中共對台情報滲透的規模與深度，這是必須正視的國安危機。她強調「要防共諜，就要完備法治」，並再次要求國民黨與民眾黨立委勿再杯葛國安法案修法，重申面對滲透與威脅，「國安法制一定要修」。

藍白抵制拒變「抹紅工具」

今年3月，賴清德因應反滲透反統戰提出17項策略，同月稍後民進黨3月羅列10部國安修法，包括兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、國安法、通保法、反滲透法、資安法、刑法、陸海空軍刑法及國家情報工作法等，並於4月啟動修法，不過遭藍白共同抵制，認為要避免修法「變成民進黨抹紅在野黨的工具」、「假國安之名行類戒嚴之實」。

國民黨立委牛煦庭昨日質疑，民進黨多宗「共諜」案件，執政高層未見有人就此負起政治責任；民進黨目前多項國安法修法提案，都聚焦於政治表態，像是赴陸報備等，與實際防堵國安機密外泄無直接關聯。他強調，真正可能泄露國安機密的，很有可能是政府內部的官員。

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