特製App供台叛諜傳密檔 陸掌賴行蹤 五重要黨工遭策反 民進黨：新進黨員須背景調查

五名涉「共諜」民進黨員上月遭開除黨籍，包括民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元、賴清德機要吳尚雨、台灣國安會秘書長吳釗燮核心助理何仁傑、前立法院長游錫堃的辦公室助理盛礎纓。

赴暨大求學變核心「共諜」 再吸下線

台灣檢調2月起偵辦該案，《鏡週刊》昨指全案核心人物黃取榮10多年前赴廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收為「共諜」。起初黃取榮獲得機密資料後，會親自帶赴大陸交給大陸情報人員，採一手拿錢一手交付方式，近年來獲得酬勞達數百萬元（新台幣，下同）；黃取榮取得現鈔後，再按件計酬，以人頭戶匯款或親自送現金給邱世元及吳尚雨等下游線人，每次匯款都不超過50萬元（約13萬港元），以免銀行盯上。

大陸通過黃取榮吸收的吳尚雨及邱世元，都已在民進黨中央黨部任職多年。吳尚雨2022年進入時任副領導人的賴清德辦公室，並擔任總統府諮議，隔年8月隨賴清德出訪巴拉圭新任總統就職大典。吳尚雨把賴下榻酒店、行程、外訪將簽署的合作協議都提供給邱世元。此外，賴清德在大選期間的不公開行程，吳尚雨也都交給邱世元，詳細到臨時改變的行程表，以及幾點幾分到何處拜訪什麼人物。

黃取榮除通過邱世元吸收吳尚雨取得機密資料外，也由邱找上長期跟隨吳釗燮的機要秘書何仁傑。何藉由工作之便，從2023年起，將吳釗燮擔任外交部長時與外賓、使節的談參內容或內部會議紀錄，全都複製傳給邱世元後轉交給大陸。

通過台民眾帳戶轉發酬金

報道指，大陸曾通過台灣民眾在大陸的銀行帳戶，轉匯情報酬金至黃取榮及吳尚雨親友在台帳戶，相關帳戶人員有從事美髮業、小型商店經營者，顯見大陸在台佈建綿密。邱世元在2023年離開中央黨部，但仍持續通過綠營人脈索取每周中常會、大陸事務部開會資料，甚至六都高階警官調動的人事動態、官銜及通訊錄，都在他的情報蒐集範圍。

報道特別提到，檢調赫然發現黃取榮等人手機有一款大陸研發特製的加密「共諜App」，未曾在市面上出現。黃通過App與大陸聯繫，傳送機密檔案，賴清德副手蕭美琴的手機號碼、通訊錄等個資也外泄。

民進黨發言人吳崢昨表示，黨中央強化內部機制，如新進人員背景調查，若確定到職就必須申報家人有否在大陸經商等情况。針對有關報道，大陸暫未回應。

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