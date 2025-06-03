跨省拘多名「耽美」女大學生 法律界聲援關注條列過時

有稱脫光受查 有嘆原為幫補生計

自5月下旬，陸續有近10名網民在微博發帖稱，曾在「海棠文學城」發表描述男男同性的「耽美」作品，並因網站付費訂閱機制產生收益，被警方以製作傳播淫穢物品牟利等罪名拘捕。有人稱收到警方電話傳喚後籌措路費前往蘭州配合調查，「沒想到人生第一次坐飛機是去蘭州公安局」；有的控訴審訊期間被要求脫光衣服接受檢查、回答私隱問題，感到人格受辱；亦有慨嘆當初寫網文是想幫補生計，沒料到面臨牢獄之災和巨額罰金，手頭拮据無法聘請律師打官司。

中國政法大學副教授陳碧、仝宗錦、趙宏，以及北京律師金宏偉昨聯合發表聲明，稱願意為涉案人員提供法律援助。河南律師趙一婕昨稱，有約百名律師加入志願後援群組，已接受約150名寫手諮詢，她直指發表情色文章並非罪大惡極，目前「量刑畸重」。仝宗錦表示，現在這些案件還在沿用二、三十年前制定的法律標準，「到了該改一改的時候了」。

安徽警方去年曾跨省拘捕於50名在「海棠文學城」發文的「耽美」寫手，有人被罰184萬元人民幣，亦有被判監5年半。