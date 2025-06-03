台監院爆公車私用風暴 接送愛犬美容 秘書長辭職

《聯合報》報道，監察院秘書長李俊俋前晚的聲明指出，近日因對公務車使用一時「思慮不周、便宜行事」，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負台人所託及監察院之清譽。聲明稱請辭並已獲准，即日起生效。

另有監委涉赴理髮看牙載親友

而在李俊俋涉濫用公務車請辭後，台媒再接獲爆料，監察委員王榮璋被拍攝到前往台北市紹興南路一家「鐵皮屋理髮工作室」，王從監察院公務車同款車型下車，在他人攙扶下進入理髮店理髮。事實上，近日陸續有多名監委被拍到公車私用，包含監委蘇麗瓊乘公務車看牙，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間接送其親友往返機場。

中央社報道，針對監察院涉濫用公車情况，監院副院長李鴻鈞昨開記者會表示，最近因公車私用問題，造成社會紛擾，他代表監察院向社會表達歉意，除了把3名被揭露私用公務車的監委移送紀律委員會，也會全面檢討派車單等制度。

藍白促涉事者一律請辭

至於國民黨立委早前要求涉私用公務車的監委要比照李俊俋請辭，李鴻鈞重申，監委獨立行使職權，不是他可以作行政處罰，他唯一可以走的就是紀律委員會。李鴻鈞證實，因有人去北檢提告，檢察官也啟動調查機制，依照監察法規定，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，目前北檢檢察官已經來過監察院。法務部長鄭銘謙昨在立法院表示，台北地檢署已立案調查；對於可能涉及的法律問題，他不便表示意見。

民眾黨立委黃國昌也在監察院前召開記者會，向監院提出檢舉函。黃國昌質疑，此案涉及刑事責任也應追究，過往監察院彈劾濫用公務車的案例歷歷在目，即使李俊俋已請辭，其他公器私用的監委也應以相同標準檢視，他質問監察院何時打算對自己人提出彈劾。

台灣29名監察委員（包含一名院長、一名副院長）以往配有專屬座駕，因廣受質疑，2023年底修改管理規定，刪除了「監委專用車」，只剩下「首長專用車」和「公務車」，但被指「換湯不換藥」，因為依舊編列28輛首長專用車，1輛副首長專用車。