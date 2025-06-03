殲36現正面：機鼻閃金光 似殲星艦

罕見並列雙座佈局

內媒：3引擎可抵阻力

美國軍事網站The War Zone（戰區）上周六披露出現在互聯網上的「殲36」新照片，顯示了外界對這架神秘戰機期待已久的正面視角，也證實了外界由來已久的猜測，即該機具有非常寬大的氣泡狀座艙，可容納兩名機師並排乘坐，類似於美國F111、俄羅斯蘇34等戰鬥轟炸機的設計。報道稱，照片還顯示了「殲36」寬大的機背進氣道和機腹梯形進氣道，後者類似於美國F22隱形戰機進氣道，同樣突出超音速飛行性能。同時，該機的機鼻側面還有非常獨特的大型光電傳感器窗口，在特定角度的光線照射下發射金色光芒。

「觀察者」網文章昨指出，並列雙座佈局在現代戰鬥機上很少採用，因為雖然有利於機師之間交流溝通，但會導致機頭截面積大幅增加，產生額外的阻力和雷達發射面積。但對於「殲36」，超音速巡航能力和超感知能力的重要性排在第一位，其強大的3台引擎提供充沛動力，雙座增加的阻力變得微不足道；同時，它對於近距離機動作戰要求不高，並列雙座帶來的負面影響被削弱到最小。