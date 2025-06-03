稱自食其力讀哈佛 蔣雨融回應爭議

名為「哈佛蔣雨融」的帳號分別在「小紅書」和「微信視頻號」發表題為「我蔣雨融一生坦坦蕩蕩，雖千萬人吾往矣」的聲明，描述其成長經歷。該聲明稱，蔣雨融跟隨離婚後的母親漂泊，初中曾被人「在野外扒光衣服羞辱」，同學大多來自基層家庭。山東媒體稱蔣雨融曾就讀青島市第65中學，該校未就有關校園霸凌的指控表態。

聲明强調，蔣雨融後來通過GCSE考入英國「學術最嚴格的高中」；大學進入英國華威大學，大三轉學到美國杜克大學，獲優等榮譽學位；申請哈佛公共管理碩士課程時提交的推薦信分別來自本科論文兩位導師，以及曾供職於瑞士信貸時的上司。本科學費由家庭負擔，研究生學費是工作近4年的積蓄，曾因未儲夠錢而推遲一年入讀哈佛。目前該聲明在「小紅書」上已被刪除，在「微信視頻號」仍可見。她昨在微博新聞經認證的帳號發表同樣的聲明並回應質疑。

中國綠發會秘書長周晉峰在微博發表一份落款為「中國綠發會政研室」的聲明，稱為綠發會服務的志願者基本都可以得到推薦信，絕大多數獲推薦者都被名校錄取。該聲明强調，推薦信與公益捐贈沒關係，蔣雨融獲推薦完全合規；蔣父在綠發會也是志願者，非綠發會職員，也不是公務員。

胡錫進：引反感因資源分配不公

胡錫進昨發文稱，蔣雨融等人近期引發公眾反感源於不滿社會資源分配不公，平息輿論的根本是加强公平建設。至於有人認為蔣雨融是西方培養的「反體制工具」，胡錫進形容中國是開放社會，需要有與哈佛這樣的世界名校開展正常交流的胸懷。