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拆局：中國壟斷稀土精煉 加強管控成談判籌碼

【明報專訊】稀土成為中國談判重要籌碼，中國媒體更以「暴跳如雷」形容拿不到稀土的美方，背後仍是稀土加工能力的問題。英國知名投行巴克萊近日發布報告指，中國在稀土精煉環節擁有接近壟斷的地位，這一優勢在今年4月的出口管制中展現得淋漓盡致，一周內稀土價格飈3倍。

報告稱，在稀土領域，中國控制着全球90%以上的精煉稀土供應，歐美對中國稀土精煉能力依賴嚴重。巴克萊警告，美烏礦產協議具有戰略意義，但短期內難以改變全球礦產供應格局，目前主要瓶頸在於精煉能力而非開採。

中國商務部、海關總署4月4日發布公告，對中重稀土相關物項實施出口管制。

美媒指華限令致美經濟混亂

美國《紐約時報》指出，美國對中國的依賴導致稀土磁鐵短缺，由於中國限制供應，美國現在可能面臨嚴重的經濟混亂。此前，美國汽車行業組織警告，由於來自中國的稀土磁鐵即將出現短缺，美國的汽車工廠可能會在數周內被迫關閉。

根據美國地質調查局的一份報告，從2020至2023年，美國約有70%的稀土化合物與金屬進口需要依賴中國，包括美國軍工產業也嚴重依賴中國稀土。

與此同時，中國多地近期多舉措加強管控，嚴防稀土等戰略礦產非法外流。其中，國家出口管制工作協調機制辦公室《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》近日印發實施，該《總體部署》明確要求包括稀土等戰略礦產從勘查、開採到出口全鏈條強化監管。

《證券時報》昨報道，包括貴州、湖南、廣西、廣東、江西及雲南等省，有關部門均表示將做好國家戰略性礦產的開採和出口等工作，將按職責分工不折不扣抓好各項工作落實。

（中美角力）

相關字詞﹕中美角力 壟斷 出口 報告 稀土

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