控華擅扣稀土 美財長：習特將通話 特朗普稱中國違約將採行動 京斥倒打一耙

綜合報道

貝森特：元首談後開展部級對話

特朗普5月30日在他的社交平台Truth Social發文指控中國違反雙方達成的初步貿易協議，並暗示會採取相應行動。他說，之前因為「同情中國處境」而暫停超高關稅，如今「當好人」將到此為止。

貝森特周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》訪談中表示，中國目前確實扣住一些協議中同意釋出的稀土，究竟是體制出了問題還是故意這麼做，要等美中元首談過後才知道，相信很快就會有通電話的安排。對於美中財政或商務部長對話進展，貝森特指出，兩位領導人先行對話後，一切會從那裏開展。

美禁華為晶片動搖「承諾」

5月12日，中美雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。美國《華爾街日報》引述消息報道，日內瓦談判達成協議，關鍵是北京願意在稀土出口上讓步；美國談判人員向中國國務院副總理何立峰要求恢復稀土出口，美方願意暫停關稅戰90天，最終獲中方同意。報道引述知情人士稱，美國商務部隨後宣布，全球人工智能（AI）業者使用華為昇騰晶片將違反美國規定，這動搖中方「遵守承諾」的意願。

白宮官員料兩國本周會談

除了貝森特稱即將有元首通話，白宮國家經濟委員會主任哈西特在美國廣播公司（ABC）《本周》節目中也表示，他預計美中將於本周就關稅問題進行會談。

針對美方的有關說法，中國商務部昨發布新聞稿回應，強調中方嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識；反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟件（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。商務部指出，這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益；敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法。

美商會：出口較慢因審批系統

與美方抱怨北京未按承諾取消出口壁壘不同，彭博社昨報道，中國美國商會指出，中國政府在過去一周已緩慢放鬆對稀土出口的限制。中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）表示，確實看到一些出口申請獲得批准，不過速度比行業期望的要慢。他還指出，部分延遲與中國正在摸索新的出口審批系統有關，而不是不允許出口。

（中美角力）

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