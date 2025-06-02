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旺旺總經理稱「中國台灣」 台查統戰

【明報專訊】台灣旺旺集團創辦人蔡衍明的兒子、總經理蔡旺庭（圖）上周在「海峽兩岸中華文化峰會」致辭稱，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根。」台陸委會昨指控蔡旺庭發表附和大陸對台統戰宣傳、傷害台灣主權言論，危害台灣利益，將檢視該行為是否違反「兩岸條例」。

蔡赴兩岸峰會 稱不能忘根

陸委會新聞稿表示，大陸長期利用兩岸交流場合包裝對台統戰意圖，陸委會過去已提醒「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話、指導行為，已不屬單純文教交流性質，非台灣政府樂見。

陸委會稱，旺中集團（旺旺中時集團）協助大陸舉辦具統戰意涵的「海峽兩岸中華文化峰會」，唱和大陸官方損害台灣主權，並發表附和大陸對台統戰宣傳，嚴重危害台灣利益。陸委會予以最嚴厲譴責，政府也將檢視該行為是否涉及和大陸黨政軍合作，違反「兩岸條例」，依法處理。

中國大陸上周三四（5月28日與29日）分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。旺旺集團總經理蔡旺庭在「海峽兩岸中華文化峰會」表示：「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持，感謝祖國的市場發展紅利，更銘記作為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。

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