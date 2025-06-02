哈佛畢業致辭 華生蔣雨融捲政治爭議

入讀被指靠父蔭 左右各有批評

蔣雨融上周四（5月29日）在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生演講。美國媒體認為其演講雖未提及美國總統特朗普，但實際上是反駁特朗普「禁招令」。

據山東省委機關報《大眾日報》報道，來自青島的蔣雨融在微信發帖稱，獲選在畢業禮發言感到驕傲，「會繼續為身邊的人、遠方的人、無數沒有條件來到這裏的人們去發聲和做事」。據《哈佛校報》，蔣雨融高中前往英國卡迪夫升學，本科在美國杜克大學修讀經濟，畢業後輾轉於瑞士信貸等金融機構工作。

蔣雨融的演講獲好評並在國內外網絡走紅，其背景被更多網民所知。中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（簡稱「中國綠發會」）2022年曾發文稱，蔣雨融作為志願者長期活躍，獲秘書長周晉峰推薦入讀哈佛。蔣父曾是中國綠發會專項基金執行主任，蔣雨融獲舉薦哈佛有利益輸送之嫌。此事引發公眾質疑社會公平，中國綠發會近日刪除相關帖文。

相關爭議還涉及意識形態方面，「在哈佛演講中國女生陷入兩難」衝上微博熱搜。內地社交媒體流傳蔣雨融演講影片，有人讚揚蔣為國爭光，也有人批評是中共宣傳話語滲透哈佛校園。部分網民則認為蔣雨融的言辭和妝扮是迎合西方政治正確，更質疑與其聯繫密切的中國綠發會是西方利用非政府組織對華意識形態滲透的代理人。據公開資料，中國綠發會是中國科學技術協會主管的全國性公募基金會。