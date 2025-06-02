馬克龍以俄烏類比台海 京批雙標

星防長：簡化複雜問題不可取

《聯合早報》報道，陳振聲昨日在香格里拉對話的最後一場全體會議上表示，所有國家都應遵守「自決原則」，一個國家的未來由其人民決定。關於自決是否適用於台灣問題，陳振聲認為，了解台灣問題背後的歷史十分重要，如何處理須交由中國人民決定。

陳振聲表示，兩岸民眾都盼安全穩定，不盼戰爭衝突，新加坡希望兩岸無論是民間交流還是政治層面都能開放溝通渠道。陳振聲總結本屆香會時表示，鼓勵中美兩國會談，相互深刻了解對方立場將使雙方獲益良多。他說，儘管中國國防部長董軍缺席本届會議，新加坡已向中方代表給予足夠禮遇。

馬克龍上周五表示，若現在允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，未來台灣、菲律賓出現狀况將難以應對。中國駐新加坡大使館的facebook帖文中未直接提及馬克龍和及其言論，但配有馬克龍在會上發言的相片。大使館指出，「以雙重標準去批判雙重標準，結果仍是雙重標準」。